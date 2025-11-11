TEMAS DE HOY:
¡A golpes y patadas! Captan a menores peleando en plena vía pública en el Plan 3.000

Padres y vecinos alertaron sobre peleas entre escolares en Plan 3.000. Temen que la violencia sea usada como requisito para entrar a grupos juveniles.

Naira Menacho

11/11/2025 19:42

Vecinos del Plan 3.000 denunciaron una serie de peleas entre estudiantes, algunas de las cuales quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran a adolescentes, algunos con uniforme escolar, golpeándose en plena vía pública.

En uno de los videos, se observa a dos jóvenes peleando a golpes y patadas, mientras otros estudiantes graban y observan. En otro, un grupo de varones también arregla sus diferencias a golpes, sin intervención de adultos ni autoridades.  

 

La situación generó preocupación entre padres de familia, quienes advirtieron que estas peleas podrían estar relacionadas con “ritos de iniciación” para ingresar a grupos juveniles violentos.

Las peleas entre estudiantes salieron a la luz luego de que una madre de familia denunciara que su hijo casi fue atacado con un arma blanca tras negarse a consumir sustancias controladas en su colegio.

