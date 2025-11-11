¡A golpes y patadas! Captan a menores peleando en plena vía pública en el Plan 3.000

Vecinos del Plan 3.000 denunciaron una serie de peleas entre estudiantes, algunas de las cuales quedaron registradas en videos difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran a adolescentes, algunos con uniforme escolar, golpeándose en plena vía pública.

En uno de los videos, se observa a dos jóvenes peleando a golpes y patadas, mientras otros estudiantes graban y observan. En otro, un grupo de varones también arregla sus diferencias a golpes, sin intervención de adultos ni autoridades.

La situación generó preocupación entre padres de familia, quienes advirtieron que estas peleas podrían estar relacionadas con “ritos de iniciación” para ingresar a grupos juveniles violentos.

Las peleas entre estudiantes salieron a la luz luego de que una madre de familia denunciara que su hijo casi fue atacado con un arma blanca tras negarse a consumir sustancias controladas en su colegio.

