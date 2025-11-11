Una adolescente de 16 años continúa en terapia intensiva tras haber sido atropellada por un trufi en la avenida Virgen de Luján en Santa Cruz. Han pasado seis días desde el accidente y su familia enfrenta una deuda que ya supera los Bs 53.000, mientras los gastos médicos siguen aumentando día a día.

“Con ayer creo que ya van seis días en internación. Ella sigue en terapia intensiva, la cuenta va corriendo y todos los días hay recetas nuevas”, relató Silveria Fernández, madre de la víctima, con la voz entrecortada.

La familia pide colaboración para costear los medicamentos y la estadía en la unidad de cuidados intensivos, que —según Fernández— “es lo más caro de todo”.

“Toda ayuda es bienvenida, sea de 5, 10 bolivianos… porque realmente lo necesito. No puedo dejar a mi hija en la condición que está”, expresó la madre.

La deuda hospitalaria, hasta la jornada de ayer, alcanzaba los 50 mil bolivianos, cifra que crece con cada día de internación. “Todos los días sube, porque la niña sigue en terapia intensiva”, explicó.

Mientras tanto, el conductor del minibús involucrado en el accidente permanece en libertad. Según la madre, su aporte económico ha sido mínimo.

“El conductor hasta ahora está libre. Un día dio 500, otro 600, otro 700 bolivianos… pero eso no alcanza ni para las recetas. Ayer, por ejemplo, la receta fue de 1.600”, lamentó.

La familia Fernández pide apoyo de la población para continuar el tratamiento de la joven, quien lucha por su vida mientras las facturas del hospital no dejan de aumentar.

