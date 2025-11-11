Se apaga una estrella de la vecindad: fallece querida actriz de ‘El Chavo del 8’ a los 87 años

La Asociación Nacional de Actores de México confirmó el fallecimiento de Maricarmen Vela, a los 87 años, causando conmoción entre los seguidores de la televisión mexicana. La actriz será recordada principalmente por su papel de Gloria, la tía de Paty, en el icónico programa “El Chavo del 8”.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, escribió la organización en sus redes sociales.

Vela se unió al elenco de “El Chavo del 8” en 1987, interpretando a una de las vecinas del segundo piso en el episodio “Las nuevas inquilinas de la vecindad”, dejando una huella imborrable entre los seguidores de la serie. Su carrera en Televisa se extendió por décadas, participando también en producciones como “Quinceañera”, ¡“Cachún cachún ra ra!”, “Papá soltero”, “La Rosa de Guadalupe” y en múltiples sketches de Chespirito, incluidos “La denuncia al Lobo Feroz”, “Chaparrón acusado” y “Los Chifladitos”.

A lo largo de la historia de “El Chavo del 8”, el personaje de Gloria fue interpretado por varias actrices: Maribel Fernández (1972), Olivia Leyva (1975), Regina Torné (1978) y finalmente Maricarmen Vela (1987). Leyva, fallecida en 2019, fue especialmente recordada por su química con Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del deceso de Vela, pero su legado en la televisión mexicana y el cariño de los fans permanecerán por siempre.

