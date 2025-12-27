Este sábado, un avión ultraliviano dedicado a publicidad aérea cayó al mar frente a la playa de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro, tras un fuerte estruendo que alertó a bañistas y turistas. El accidente se produjo después de las 12:30, a la altura de la calle Santa Clara, donde la aeronave terminó sumergida poco después del impacto.

El piloto, único ocupante de la avioneta, falleció y su cuerpo fue recuperado en el mar, según confirmaron las autoridades locales. El ultraliviano estaba realizando un vuelo publicitario y, según testigos, sobrevolaba más lejos de la franja de arena de lo habitual para este tipo de vuelos.

Numerosos turistas y bañistas presenciaron la caída, mientras embarcaciones, motos acuáticas y un helicóptero del Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro acudieron al rescate. El operativo contó con equipos de buceo y apoyo aéreo para asegurar la recuperación de la aeronave y posibles víctimas.

El CENIPA, dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña, informó que el SERIPA III inició la investigación para determinar las causas del accidente, que podrían incluir fallas técnicas, error humano o factores externos. Por su parte, la ANAC confirmó que la aeronave estaba en condición regular de aeronavegabilidad, información que será revisada dentro de la investigación.

El subprefecto de la zona sur, Bernardo Rubião, aclaró que la municipalidad no otorga licencias para vuelos de ultralivianos, aunque sí exige permisos específicos para exhibiciones publicitarias, aspecto que también será analizado por las autoridades. Mientras tanto, la playa permaneció restringida y bajo vigilancia, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos de aviación.

