El Alto: Rescatan a menor de 13 años que era explotada sexualmente

En la ciudad de El Alto se rescató a una menor de 13 años que era explotada sexualmente; su captor es de nacionalidad argentina. La víctima habría sido captada a través de chats de ofertas laborales en redes sociales; una vez en la ciudad de El Alto, era obligada a tener relaciones sexuales con sujetos.

El responsable de la Defensoría de Umala, Jhony Mallea, brindó la información de que la menor, cuando tenía 12 años, fue violada en su comunidad por su profesor; el agresor actualmente se encuentra con detención preventiva.

El captor de la menor tendría 23 años y es de nacionalidad argentina, donde con engaños la llevó hasta un alojamiento para obligarla a sostener relaciones sexuales con otros sujetos; así lo informó el director de Defensorías, Christian Chipana.

La menor fue rescatada en La Ceja cuando el captor estaba dirigiendo a la víctima a otro encuentro sexual. Según Chipana, habría varias personas implicadas en este hecho y se solicitará la ampliación de la investigación; el alojamiento donde se realizaban estas violaciones se encuentra precintado.

La menor ya se encuentra con su familia en buen resguardo, y la defensoría garantizó que brindará terapia psicológica. La investigación sigue en curso para poder llegar con los autores de este delito.

