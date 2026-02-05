Alertan sobre engaños en los anuncios de trabajos para niñeras en El Alto

En la ciudad de El Alto se realizó una denuncia donde las niñeras son víctimas de explotación, acoso laboral hasta llegar a agresiones sexuales; una víctima relató su terrible experiencia y pidió a las autoridades que se habilite una línea gratuita para poder realizar las denuncias sobre abusos que realizan algunos empleadores.

Según el relato de la denunciante, jovencitas que bordean los 22 años de edad serían víctimas de malos tratos hasta con actos de discriminación, y ven difícil poder realizar una denuncia porque la policía o el Ministerio de Trabajo suelen pedir muchos requisitos y pruebas del hecho.

“Me he sentido acosada por la señora, porque nos daba platos aparte (…) porque si vas a quejarte, se necesitan testigos, cuándo fue, cómo fue y se hace todo un lema”, declaró la denunciante.

La víctima también denunció que otras colegas que se dedican al cuidado de los bebés reciben tratos indecentes, principalmente los hijos mayores de los empleadores.

Por su parte, la presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, ha solicitado que se actúe sobre estas denuncias que muchas veces terminan en impunidad.

Estos anuncios de trabajo como niñera están principalmente colocados en los centros comerciales populosos en las zonas de Villa Dolores, Río Seco o Cruce Villa Adela.

