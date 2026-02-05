Policía Boliviana denuncia al anterior gobierno por falta de recursos para compra de armamento

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, realizó declaraciones que señalan que esta institución, después de veinte años del gobierno anterior, los dejó sin recursos para la compra de armamento y equipos para combatir la delincuencia.

“La Policía Boliviana en estas dos décadas lamentablemente ha sido desarticulada, no cuenta con equipo, armamento adecuado para enfrentar a estos criminales”, declaró Sokol.

Ante esta situación, la autoridad señaló que se busca generar recursos propios o financiamientos externos para realizar las compras de armamentos y equipos que necesitan los policías.

Lucha contra la delincuencia.

Ante este panorama de indefensión, los policías han admitido que los grupos delincuenciales cuentan con mejor equipamiento y armamento, situación que dificulta la tarea de los agentes del orden.

Entre tanto, distintos asambleístas afirmaron que la falta de recursos de la institución es la herencia que dejó el gobierno del Movimiento Al Socialismo.

El diputado Rudy Pantaleón del Partido Demócrata Cristiano (PDC) expresó su preocupación porque las organizaciones criminales cuentan con mejores condiciones que la policía.

Por su parte, el diputado por LIBRE, Santos Ticona, pide que el Ministerio de Gobierno debe poner de su parte para solucionar esta contingencia.

