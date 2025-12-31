Presidente Rodrigo Paz agradece a la Policía Boliviana por su labor en 2025 y compromete apoyo

El presidente Rodrigo Paz envió un mensaje de unidad, confianza y respaldo institucional a los efectivos de la Policía Boliviana, al cierre de la gestión 2025.

El mandatario reconoció el trabajo diario que realizan mujeres y hombres policías en tareas de seguridad ciudadana, orden público y convivencia pacífica.

“A nuestra Policía Boliviana darles todo el cariño. A fin de año hemos empezado una gestión agradecida por el trabajo, por la confianza, y el Gobierno estará siempre firme para colaborar en todo aquello que se requiera”, expresó Paz.

Durante su mensaje, el Jefe de Estado recordó su infancia y la confianza que inspiraba la presencia policial en las calles. En esa línea, destacó la necesidad de reforzar el vínculo entre la institución y la ciudadanía.

“Cuando uno era chico, de las primeras imágenes al salir a la calle era ver a un policía, y eso te daba confianza. Esa misma confianza es la que hoy se tiene que desarrollar: la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad”, afirmó.

Paz subrayó que el 2026 marcará los 200 años de creación de la Policía Boliviana, una fecha histórica que —dijo— convoca a renovar el compromiso con la honestidad, vocación de servicio y disciplina institucional.

“Vamos a trabajar para que la Policía, día a día, mejore en favor del servicio a su pueblo y al servicio de la patria. Un fuerte abrazo y mil felicidades”, manifestó.

Destacó que la institución del Verde Olivo es parte fundamental del tejido social y llamó a fortalecer su profesionalismo y cercanía con la población.

