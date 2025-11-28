TEMAS DE HOY:
Paz conmina al nuevo Alto Mando Policial a recuperar la confianza del pueblo

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/11/2025 12:03

El presidente Rodrigo Paz le dijo al nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, que tiene el respaldo del Gobierno y toda la garantía para ejercer su cargo sin ninguna presión política, siempre en función al respeto de la patria, la constitución y el respeto al mando.

Noticia en desarrollo…

