Paz conmina al nuevo Alto Mando Policial a recuperar la confianza del pueblo

28/11/2025 12:03
El presidente Rodrigo Paz le dijo al nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, que tiene el respaldo del Gobierno y toda la garantía para ejercer su cargo sin ninguna presión política, siempre en función al respeto de la patria, la constitución y el respeto al mando.
Noticia en desarrollo…
