¡Golazo! Así fue el tanto de la clasificación de Bolivia en la Copa América de talla baja (Video)

La selección nacional derrotó 1-0 al conjunto mexicano en los cuartos de final y aseguró su pase a la semifinal, donde enfrentará a Argentina este viernes desde las 16:00 en Paraguay.

El gol de Quispe llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, tras un saque lateral desde el sector derecho que el jugador boliviano controló con precisión. Desde media cancha, empalmó de primera y marcó el 1-0 definitivo, resultado que le dio a Bolivia la clasificación a la siguiente fase del torneo.

