Deportes

¡Golazo! Así fue el tanto de la clasificación de Bolivia en la Copa América de talla baja (Video)

Con un tanto de Alfredo Quispe, la selección boliviana de talla baja venció a México y avanzó a las semifinales de la Copa América. 

Martin Suarez Vargas

28/11/2025 12:16

Quispe y Heredia festejando el gol de la clasificación ante México. Foto: Internet.
Paraguay.

La selección nacional derrotó 1-0 al conjunto mexicano en los cuartos de final y aseguró su pase a la semifinal, donde enfrentará a Argentina este viernes desde las 16:00 en Paraguay.

El gol de Quispe llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, tras un saque lateral desde el sector derecho que el jugador boliviano controló con precisión. Desde media cancha, empalmó de primera y marcó el 1-0 definitivo, resultado que le dio a Bolivia la clasificación a la siguiente fase del torneo.

