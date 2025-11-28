¡Golazo! Así fue el tanto de la clasificación de Bolivia en la Copa América de talla baja (Video)

Con un tanto de Alfredo Quispe, la selección boliviana de talla baja venció a México y avanzó a las semifinales de la Copa América.
28/11/2025 12:16
Escuchar esta nota
La selección nacional derrotó 1-0 al conjunto mexicano en los cuartos de final y aseguró su pase a la semifinal, donde enfrentará a Argentina este viernes desde las 16:00 en Paraguay.
El gol de Quispe llegó a los 14 minutos del segundo tiempo, tras un saque lateral desde el sector derecho que el jugador boliviano controló con precisión. Desde media cancha, empalmó de primera y marcó el 1-0 definitivo, resultado que le dio a Bolivia la clasificación a la siguiente fase del torneo.
Mira la programación en Red Uno Play
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00