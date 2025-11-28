TEMAS DE HOY:
Robo de vehículo hombre encontrado sin vida accidente de tránsito

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Paz felicita a la selección boliviana de talla baja por su gran campaña en la Copa América

El presidente de nuestro país Rodrigo Paz, destacó el esfuerzo, la entrega y el orgullo que transmite la selección de talla baja, que compite en la Copa América de Paraguay.

Martin Suarez Vargas

28/11/2025 11:06

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, y en el círculo jugadores de la selección boliviana de talla baja que enfrentaron a México en los cuartos de final de la Copa América que se disputa en Paraguay. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, utilizó sus redes sociales para reconocer el desempeño del combinado nacional de talla baja, que cumple una destacada actuación en la Copa América que se desarrolla en Paraguay. El mandatario subrayó que el equipo está dejando en alto el nombre del país con su entrega y compromiso.


“Gran equipo selección talla baja, felicidades, están haciendo algo extraordinario haciéndonos sentir orgullosos, nada supera una victoria, pero sobre todo el cariño y el esfuerzo que están poniendo a esa Verde, bendida Verde, gracias por eso felicidades.”

Paz resaltó que, más allá de los resultados, el aporte emocional y la dedicación del plantel ya representan un logro importante para el deporte boliviano.

“Estamos ayudando con lo que podemos, pero sobre todo con el corazón junto a ustedes, felicidades padres, todo lo mejor. Sigan con fuerza, lo que han hecho hasta ahora ya es una victoria para los bolivianos.”

Recordemos que la selección boliviana de talla baja jugará hoy la semifinal contra Argentina, luego de haber derrotado a México por 1-0 en los cuartos de final de la competencia. En la fase de grupos, el combinado nacional empató 1-1 con Estados Unidos, venció 3-1 a Chile, goleó 7-1 a Japón y cayó 3-0 frente a Paraguay. Con estos resultados, Bolivia clasificó como segunda de su grupo con 7 puntos, por detrás de Paraguay, que terminó en el primer lugar con 12 unidades.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD