El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, utilizó sus redes sociales para reconocer el desempeño del combinado nacional de talla baja, que cumple una destacada actuación en la Copa América que se desarrolla en Paraguay. El mandatario subrayó que el equipo está dejando en alto el nombre del país con su entrega y compromiso.



“Gran equipo selección talla baja, felicidades, están haciendo algo extraordinario haciéndonos sentir orgullosos, nada supera una victoria, pero sobre todo el cariño y el esfuerzo que están poniendo a esa Verde, bendida Verde, gracias por eso felicidades.”

Paz resaltó que, más allá de los resultados, el aporte emocional y la dedicación del plantel ya representan un logro importante para el deporte boliviano.

“Estamos ayudando con lo que podemos, pero sobre todo con el corazón junto a ustedes, felicidades padres, todo lo mejor. Sigan con fuerza, lo que han hecho hasta ahora ya es una victoria para los bolivianos.”

Recordemos que la selección boliviana de talla baja jugará hoy la semifinal contra Argentina, luego de haber derrotado a México por 1-0 en los cuartos de final de la competencia. En la fase de grupos, el combinado nacional empató 1-1 con Estados Unidos, venció 3-1 a Chile, goleó 7-1 a Japón y cayó 3-0 frente a Paraguay. Con estos resultados, Bolivia clasificó como segunda de su grupo con 7 puntos, por detrás de Paraguay, que terminó en el primer lugar con 12 unidades.

