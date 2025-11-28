Viuda de Diogo Jota comparte imágenes conmovedoras del exfutbolista

Rute Cardoso, viuda del exfutbolista Diogo Jota, conmovió a seguidores y aficionados del exjugador del Liverpool al publicar imágenes inéditas con motivo del primer cumpleaños de su hija menor.

Jota falleció el pasado 3 de julio en un trágico accidente automovilístico en España, en el que también perdió la vida su hermano, André Silva. Desde entonces, Cardoso ha mantenido un perfil discreto, pero recientemente decidió compartir un momento muy especial para su familia.

“Un año entero”, escribió la madre junto a las fotografías, en las que se puede ver a Diogo Jota abrazando y sosteniendo a su pequeña, mostrando una faceta tierna y cercana del exfutbolista que pocos habían visto. La prensa inglesa, incluyendo medios como The Sun, calificó estas imágenes como un “desgarrador homenaje” al jugador.

En otra de las capturas compartidas, se observa a toda la familia celebrando juntos en la cancha de Anfield, durante la conquista de un título con el Liverpool, recordando así los momentos de alegría y unión que compartieron.

El emotivo gesto de Cardoso ha generado numerosas reacciones de apoyo y cariño de fanáticos y compañeros de Jota, quienes destacan la fuerza de la familia frente a la tragedia.

