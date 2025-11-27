La familia Neymar concretó la compra de la marca Pelé a través de NR Sports, la empresa propiedad de Neymar Santos Sr. La operación —valuada en unos $us 18 millones, según medios locales— marca el regreso del nombre e imagen del mítico futbolista a manos brasileñas después de más de diez años bajo control extranjero. El anuncio se realizó en el Museo Pelé, en Santos.

“Estamos orgullosos de alcanzar este hito. Es una marca muy fuerte y queremos traer su identidad al presente”, expresó Neymar Sr. durante la presentación. Para el empresario, la transacción tiene un fuerte valor simbólico: “Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad”.

Flavia Christina Kurtz Nascimento, hija de Pelé, también participó del acto y no ocultó su emoción: “No hay palabras para describir lo que significa recuperar una marca que es alma, humanidad, amor. No tiene precio”.

NR Sports definió la operación como una “repatriación” de uno de los símbolos más grandes del deporte mundial y aseguró que trabajará para preservar, expandir y potenciar el legado del Rey del Fútbol.

La adquisición incluye el control total del nombre, la imagen, el archivo histórico y las posibilidades comerciales asociadas a Pelé. Entre los planes inmediatos de la empresa figuran estrategias de activación digital, nuevas plataformas, licencias globales y alianzas con el Santos —el club donde brillaron Pelé y Neymar— y con la selección brasileña.

La marca Pelé tiene una larga historia comercial. Tras haber sido vendida en 2005 a la firma brasileña Prime, en 2012 pasó a la agencia estadounidense Sport 10, liderada por Paul Kemsley. Durante ese período, la explotación de la marca fue limitada y centrada en proyectos puntuales, como una tienda en Times Square. Su regreso a Brasil es visto como una oportunidad para revitalizarla y fortalecer su presencia global.

La figura de Pelé sigue siendo un fenómeno cultural: su cuenta oficial de Instagram supera los 17,7 millones de seguidores y continúa creciendo. Mientras tanto, Neymar Jr., de 33 años, atraviesa una nueva lesión en el menisco de la rodilla izquierda, que lo mantendrá fuera de las canchas hasta 2026, en plena lucha del Santos por mantener la categoría en el Brasileirao.

