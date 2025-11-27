Con las puertas abiertas y el motor encendido: Así encontraron vehículo de los brasileños desaparecidos

La Policía intensificó la búsqueda de tres ciudadanos brasileños, identificados como Joao, Lucas y José, quienes están reportados como desaparecidos desde el pasado 17 de noviembre. El caso dio un giro esta jornada tras el hallazgo de su vehículo en circunstancias sumamente extrañas.

La camioneta, con matrícula brasileña, fue encontrada abandonada a unos 50 kilómetros de San Ignacio de Velasco, en un camino comunal poco transitado de la zona de Consuelo.

El Mayor Henry Zenzano, a cargo del operativo Diprove en la regional, confirmó el hallazgo:

"El vehículo se encontraba en una senda que no es transitada, internada en el monte, con una puerta abierta, el motor en encendido... Recorrimos toda la zona, con apoyo de la Felcc, y no encontramos nada."

Operativo de 9 días y último contacto

La desaparición fue notificada por la Policía Civil de Brasil, que alertó a sus pares bolivianos de que los tres hombres habían perdido contacto con sus familiares desde el lunes 17 de noviembre, luego de ingresar a Bolivia. Se presume que el viaje tenía como propósito realizar la entrega de la camioneta como parte de una transacción de negocio.

Zenzano explicó que el equipo de Diprove estuvo trabajando intensamente durante nueve días en la zona fronteriza, rastreando la última conexión de señal de una de las víctimas, sin éxito inicial. El hallazgo se concretó esta mañana: el vehículo fue recuperado con la llave de contacto en la chapa, cubierto con ramas y completamente vacío.

La camioneta se encuentra ahora precintada en las instalaciones del Comando de Frontera Policial, a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para realizar las pericias correspondientes. Las autoridades bolivianas y brasileñas continúan intercambiando información y el operativo de rastrillaje se mantiene activo en la región de la Chiquitanía para dar con el paradero de Joao, Lucas y José.

