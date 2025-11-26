Macabro hallazgo: cadáver enterrado cabeza abajo es descubierto tras riada en Yapacaní

Vecinos de Puerto Greter, a orillas del río Ichilo en Yapacaní, realizaron un macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de un hombre, enterrado cabeza abajo dentro de una bolsa de yute. La riada que afectó la zona removió parcialmente la tierra, dejando al descubierto el cadáver, que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), División Homicidios, realizó el levantamiento legal del cuerpo y lo trasladó al hospital municipal de segundo nivel para la autopsia correspondiente.

“Se trata de un cadáver masculino, no identificado, que presentaría aproximadamente entre cinco y seis años de haber sido enterrado. Solo se encontraron restos óseos y la composición total del cuerpo sugiere un largo tiempo en el lugar”, informó Efraín Gutiérrez, jefe del comando policial de Ichilo.

El cuerpo estaba contenido en una bolsa de yute de color rosado, y la investigación busca determinar tanto la identidad de la víctima como la causa exacta de su muerte.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar en su identificación y aportar cualquier información que pueda esclarecer el hecho.

