Red Uno transmite este jueves la final del Mundial Sub17 entre Portugal y Austria

Este jueves, la gran final del Mundial Sub17 se podrá seguir en vivo desde las 12:00 por la señal abierta, cables autorizados y el sitio web reduno.com.bo. El partido enfrentará a las selecciones de Portugal y la sorprendente Austria.

Portugal llega a la final tras eliminar a Brasil, uno de los favoritos del torneo, en una emocionante tanda de penales que finalizó 6-5 a favor de los europeos. Por su parte, Austria sorprendió al vencer con un sólido 2-0 a Italia, asegurando su pase a la definición del campeonato.

Los aficionados podrán seguir toda la emoción del torneo juvenil, que ha mostrado partidos intensos y jóvenes promesas del fútbol mundial, directamente desde la cobertura especial de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play