Bolivia se despidió del Mundial Sub17 con un empate sin goles frente a Catar

La selección boliviana Sub-17 acabó su participación en el Mundial en Catar con un empate sin goles frente a los duelos de casa, en un compromiso que reflejó la paridad entre ambos planteles. El encuentro se desarrolló en el complejo Aspire Zone de Doha, donde ninguno logró quebrar el marcador pese a las oportunidades creadas.

Bolivia llegó a este último partido con la obligación de ganar y golear para mantener alguna posibilidad de clasificación. Nabil Nacif tuvo la primera chance clara con un remate que se fue alto, mientras que el arquero Gerónimo Govea respondió con seguridad ante un disparo cruzado del conjunto catarí. En la segunda mitad, los locales estrellaron un balón en el palo y, aunque la Verde adelantó líneas, la falta de efectividad volvió a ser su principal obstáculo.

El duelo terminó con un extenso tiempo adicional sin que se altere el 0-0. Italia, que venció 3-1 a Sudáfrica, se quedó con el primer puesto del grupo con nueve unidades, seguida de los africanos con cuatro. Bolivia cerró su participación en el cuarto lugar con un punto.

Jesús Maraude fue el único jugador nacional que logró convertir durante el torneo, mientras que la defensa boliviana recibió siete goles en tres presentaciones. Con esta actuación, Bolivia suma su tercera presencia en un Mundial Sub-17, tras sus participaciones en las ediciones de China 1985 y Canadá 1987, reafirmando su presencia esporádica pero constante en la historia de la categoría.

