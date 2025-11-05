TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Imperdible! Bolivia enfrenta a la poderosa Italia este jueves, en vivo por Red Uno

La Red Naranja transmitirá en vivo el segundo partido de la selección boliviana Sub-17 en el Mundial de Catar. 

Martin Suarez Vargas

05/11/2025 10:14

Izquierda: Jesús Maraude mediocampista de la selección boliviana Sub17. Derecha: Alessio Baralla mediocampista de la selección de Italia. Foto: Internet.
Catar.

La Red Uno de Bolivia llevará a su pantalla y a su sitio web (reduno.com.bo) el encuentro entre la selección boliviana Sub-17 y su par de Italia, correspondiente a la segunda fecha del Grupo A del Mundial. El partido se jugará este jueves desde las 08:30 (hora boliviana).

La Verde, dirigida por Jorge Perrota, buscará recuperarse tras la derrota por 3-1 ante Sudáfrica en su debut. Por su parte, la selección italiana llega motivada luego de vencer 1-0 al anfitrión, Catar.

El combinado nacional sufrió una baja sensible: Luis Sabja fue desafectado del plantel debido a una ruptura del menisco lateral en la rodilla derecha, lesión que lo deja fuera del resto del certamen. El jugador presentó molestias durante el debut y fue reemplazado en el primer tiempo.

Italia llega con plantel completo para enfrentar a los bolivianos. El partido podrá verse en vivo por las pantallas de la Red Uno de Bolivia y a través del sitio web reduno.com.bo.

