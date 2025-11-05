Medalla de oro en 27 segundos: el triunfo de Brunito Gutiérrez en Brasil

Brunito 'Caveira' Gutiérrez alcanzó el primer lugar en la categoría de 10 años y 36 kilos en el campeonato de jiu-jitsu realizado en Brasil, obteniendo la medalla de oro tras una impresionante pelea de apenas 27 segundos.

“Mi entrenamiento dio muy buenos resultados”, expresó el pequeño campeón. Brunito recordó su camino hacia la victoria: “Antes miraba a un niño que era campeón en Corumbá; la primera vez perdí y cuando peleé de nuevo, le gané”, relató durante su participación en el programa Que No Me Pierda.

Este triunfo es histórico, ya que es la primera vez que un boliviano participa en este campeonato brasileño, considerado uno de los eventos más importantes del mundo en esta disciplina.

A sus apenas 10 años, Brunito ya cuenta con más de 40 medallas. Su próximo desafío será en Miami este sábado, y posteriormente competirá en el Mundial con kimono.

Pese a su intensa agenda deportiva, Brunito mantiene su compromiso con los estudios: “Él lleva sus textos a sus viajes para poder estudiar, y al retornar de las competencias ya le toman los exámenes”, destacó su entrenador.

Actualmente cinturón blanco, Brunito busca apoyo de la comunidad para continuar participando en sus competencias. “Por favor, si me pueden ayudar, estoy vendiendo llaveros para poder costear mis gastos”, pidió. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al 72135109.

Con su disciplina, dedicación y pasión, Brunito se consolida como una promesa del jiu-jitsu boliviano en el ámbito internacional.

