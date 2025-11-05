Juandy sorprendió al interpretar “Rata de dos patas” al estilo de Paquita la del Barrio

El cierre de la gala llegó con broche de oro gracias a una de las artistas más emblemáticas de la música popular mexicana: Paquita la del Barrio, revivida en el escenario por Juandy y la academia de baile Legacy, quienes interpretaron con gran energía la canción “Rata de dos patas”.

La presentación fue ampliamente elogiada por el jurado y el público, que coincidieron en resaltar el sorprendente parecido físico y escénico del participante con la artista original.

El juez Tito Larenti fue el primero en brindar su devolución y no ocultó su entusiasmo ante la caracterización.

“Juandy es de los que mejor interpreta personajes en el escenario. El equipo debe seguir trabajando más; tienen que presentarse como si ya fueran finalistas. No frenen”, comentó emocionado, antes de subir al escenario para compartir con el participante.

Por su parte, Gabriela Zegarra se mostró encantada con la propuesta.

“A mí me encantó. Me hizo emocionar y reír, quedé fascinada”, afirmó entre sonrisas.

El juez Rodrigo Massa también destacó la energía del grupo y el talento de Juandy.

“Legacy, se nota cuando están a gusto, se están convirtiendo en artistas gigantes. Juandy, excelente trabajo, felicidades. Hubo un momento en que te fuiste a la comedia, y funcionó perfectamente”, señaló.

Finalmente, Elka Meyer elogió la propuesta integral del equipo, resaltando la actuación y la conexión en el escenario.

“Me propusieron muchas cosas, actuaron y bailaron; fue bastante completo. Trabajen un poco más la corporalidad, pero estuvo hermoso. Sigan adelante”, aseveró.

Visiblemente emocionado, Juandy se despidió del escenario entre risas y aplausos, agradeciendo al público por su apoyo y demostrando una vez más por qué es uno de los favoritos de La Gran Batalla.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

