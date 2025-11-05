“No estuvo mal”: Erika Valencia emociona, pero no logra convencer al jurado en 'La Gran Batalla'

Fue el turno de Erika Valencia y la academia de baile Dazan Company Panteras, quienes asumieron el reto de interpretar a uno de los artistas más reconocidos de la música latina: Marco Antonio Solís, con la emblemática canción “Si no te hubieras ido”.

La puesta en escena captó la atención del público y del jurado, aunque los comentarios coincidieron en que deben seguir puliendo la técnica y la expresividad.

La jueza Elka Meyer consideró que la presentación fue adecuada, pero con algunos detalles por mejorar.

“Me agradó cómo manejaron la canción. En temas técnicos, tengan cuidado con los giros. En cuanto al lip sync, estuvo muy bien, pero siento que el artista en algún momento debió parar y no estar en movimiento todo el tiempo”, señaló.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó el trabajo del equipo, aunque observó cierta rigidez en la interpretación.

“La presentación fue amena. Erika, estudiaste muy bien al personaje, pero todo se vio muy ensayado, faltó naturalidad”, comentó.

A su turno, Tito Larenti valoró el esfuerzo del grupo, pero recomendó dosificar las expresiones y reforzar la conexión emocional con la audiencia.

“El equipo me gustó, llevaron la interpretación por buen camino, encontraste muchos gestos del personaje, pero los explotaste demasiado. Lo que faltó fue conexión con el público”, explicó.

Finalmente, Rodrigo Massa coincidió en que hubo exceso de gestos y poca transición escénica.

“Los gestos se repitieron durante toda la canción. Te pasaste en algunas expresiones; hay que bajarle un poco. Sin embargo, estuvo bien, sigan creciendo”, afirmó.

Erika agradeció las observaciones del jurado y aseguró que junto a su equipo siempre toma en cuenta las recomendaciones para seguir mejorando en el escenario.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

