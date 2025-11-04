Una familia de El Alto vivió momentos de conmoción y tristeza al descubrir que la tumba de su padre había sido profanada y que el cráneo no se encontraba junto al resto de los huesos. La hija del fallecido relató la situación, destacando que ya habían sufrido un hecho similar con otros familiares.

La señora Rosa López, en entrevista con Red Uno, contó que al acudir al cementerio Tarapacá para visitar la tumba de su padre, se sorprendió al ver el ataúd abierto y sin la cabeza del fallecido. Lamentablemente, señaló que esta no es la primera mala experiencia de la familia.

“Hace años enterré a mi mamá y a mi hermano, y desapareció todo su cuerpo. Nadie dio explicación, se hizo la denuncia correspondiente y el caso se quedó en la nada. Esta sería la segunda mala experiencia y mala suerte para mi familia”, manifestó López.

A pesar de que su familia estaba muy pendiente de la tumba del padre, encontraron que la situación se repetía.

“Había un hueco, pensamos que el cementerio lo había retirado, pero no, ahí estaba la tumba de mi papá, solamente sin cabeza y algunos huesos fueron sacados”, explicó López.

La hija del difunto indicó que el cementerio cuenta con un portero encargado del lugar, pero que, al reclamar a la administración, no recibieron ninguna explicación concreta.

“Nos dijeron que posiblemente ingresaron rateros por la parte de atrás y que podemos hacer la denuncia correspondiente, pero que no llegaría a nada. Lo único que nos podían dar era la autorización para llevar los otros restos”, afirmó.

La Policía se hizo presente en el lugar, exigiendo solución al conflicto, pero los administradores del cementerio no supieron dar explicaciones ni alternativas de resguardo.

Entre lágrimas, López lamentó que hoy no tenga dónde rezar a sus familiares, ya que los dos cuerpos anteriores fueron sustraídos y ahora robaron la cabeza de su padre.

“Hoy no tengo un lugar donde rezarles a mis familiares, ya que sus cuerpos fueron sustraídos. Me quedé solamente con los huesos de mi padre, pero sin la cabeza”, agregó.

Asimismo, señaló que confiaba en dejar los restos de su padre en el cementerio bajo la garantía de que estarían resguardados, pero se encontró con la ingrata sorpresa de que la tumba había sido profanada.

Pide al municipio dar respuestas aclarar y hallar a los responsables quienes profanaron el nicho de su padre.

Mira la programación en Red Uno Play