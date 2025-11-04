Video: “Sacaron la cabeza de mi papá”: mujer denuncia profanación de la tumba de su progenitor

Un macabro hecho conmocionó a una familia de la ciudad de El Alto. La hija del difunto llegó al cementerio Tarapacá para visitar la tumba de su padre y descubrió que el ataúd había sido profanado, dejando el cuerpo del fallecido sin el cráneo.

“Como era el Día de los Muertos y todos recordamos a nuestros seres queridos fallecidos, fui a la tumba de mi papá. Había varios nichos con ladrillos, y cuando ceo la fecha de mi padre y el nicho, veo que había un hueco. Revisé y resulta que el ataúd de mi papá fue profanado”, manifestó a Red Uno, la señora Rosa López, hija del difunto.

Al solicitar explicaciones a los administradores del cementerio, estos dijeron desconocer el hecho.

Señalaron que podría estar involucrado un hombre de la tercera edad llamado don Francisco, quien suele ingresar al lugar, aunque no se confirmó su participación en la profanación del cráneo.

Debido a la falta de garantías de seguridad, la hija decidió trasladar los restos de su padre a su domicilio.

“Saqué los demás huesos, los puse en una bolsa y los traje a mi casa, porque no hay garantías. No era solo el único nicho afectado, había varios. Tengo fotos para demostrarlo”, afirmó entre lágrimas.

La hija del fallecido, lamenta lo sucedido y pide explicaciones sobre el hecho a las autoridades a cargo de la administración del cementerio.

Mira la programación en Red Uno Play