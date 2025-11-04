“Lo apuñaló en el corazón”: vecino relata el horror tras el asesinato de un hombre a manos de su hijastro

El terrible hecho de presunto asesinato ocurrido en el barrio Valparaíso, sobre la avenida Moscú, entre octavo y noveno anillo, en Santa Cruz de la Sierra, conmocionó a los vecinos de la zona.

Los habitantes del lugar salieron alarmados y se encontraron con una escena desgarradora: un hombre había sido atacado brutalmente por su hijastro.

“Recibió tres puñaladas, una en el corazón, una en el cuello y otra en el estómago con un cuchillo con sierra. Dicen que era su hijastro. Hasta que llegó la Policía el señor ya no tenía signos vitales, ya no respiraba, estaba frío”, relató un vecino, aún conmovido por lo sucedido.

El testigo también describió el drama que se vivió minutos después del ataque, cuando los vecinos salieron de sus hogares y vieron a las hijas del fallecido llorando junto al cuerpo.

“Yo estaba en mi casa y todos los vecinos salieron a ver qué pasaba. Sus dos hijitas estaban llorando. Luego llegaron la Policía, una ambulancia y la FELCC”, afirmó.

De acuerdo con los relatos, víctima y agresor se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando, en medio de una discusión, se desató la violenta agresión.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegó hasta la vivienda, arrestó al presunto autor y trasladó el cuerpo a la morgue municipal para la autopsia de ley. El caso se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público.

