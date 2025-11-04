Mulino y Paz hablan de estrechar nexos económicos y diplomáticos entre Panamá y Bolivia

El presidente panameño, José Raúl Mulino, recibió este lunes al mandatario electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y ambos se comprometieron a estrechar los lazos económicos y diplomáticos bilaterales, informó el Gobierno.

Paz, quien participó en los actos conmemorativos del 122 aniversario de la separación de Panamá de Colombia, "informó que su visita a Panamá tiene como objetivo sostener diversas reuniones clave para atender las necesidades de la población boliviana", indicó un comunicado oficial.

"Panamá jugará una pieza importante en la nueva buena etapa de desarrollo que vivirá Bolivia", afirmó el mandatario electo, quien asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país con el 54,96 % sobre el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

La victoria de Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), abre una nueva época en Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

El presidente electo calificó a Panamá como "un modelo exitoso para seguir", y afirmó que lo siente como un "hogar porque aquí estuvimos exiliados tres años", recibiendo "cobijo" y un trato "excepcional".

"Es el inicio de una buena etapa para Bolivia. Queremos poner a Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia, y creo que Panamá es un buen ejemplo de cómo poner un país en el mundo, así que hay muchas cosas que vamos a trabajar de forma conjunta”, manifestó Paz.

Paz confirmó además su participación en el próximo Foro Económico de Panamá, en enero de 2026, bajo la organización del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, que tendrá al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva como invitado especial. EFE

rao/gf/sbb

