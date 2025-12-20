Imágenes muestran cómo dos carniceros frustran robo al enfrentar a un delincuente armado

Un impactante video captó el momento en el que dos carniceros frustraron un asalto dentro del local donde trabajan, enfrentando a un ladrón armado con un cuchillo. El hecho ocurrió la tarde del jueves en Rosario, Santa Fe, Argentina, y el delincuente terminó huyendo sin concretar el robo.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y fue reconstruida gracias a los testimonios de los trabajadores. En las imágenes se observa cómo el asaltante ingresa al comercio simulando ser un cliente, revisa la mercadería y pide distintos cortes de carne.

Al recibir una respuesta negativa, el hombre cambió de actitud. Desde su mochila sacó lo que parecía ser un arma y exigió los celulares.

“Se acerca a la balanza y nos dice ‘quédense quietos, están robados’. Lo dijo tan bajo que no lo escuchamos bien y ahí fue cuando saltó el mostrador”, relató Facundo, uno de los carniceros, en diálogo con rosario3.

Ante la amenaza, uno de los trabajadores intentó escapar hacia el fondo del local y arrojó su teléfono por una ventana, pero el delincuente fue tras él. Fue entonces cuando Facundo reaccionó.

“En un acto de defensa, fue un impulso. Dejé el teléfono, agarré la cuchilla de la tabla y lo enfrenté”, recordó. Su compañero logró inmovilizar al ladrón mientras Facundo lo apuntaba con el cuchillo.

“No le di con la punta porque pensé en mí. Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”, explicó.

Tras desarmarlo, decidieron soltarlo. Sin embargo, el asaltante volvió a agredirlos: golpeó a uno de los carniceros, lanzó un monitor contra Facundo y trató de atacarlo con una cadena de bicicleta. Finalmente, escapó del lugar en una moto.

El sospechoso continúa prófugo y el caso es investigado por la Policía, mientras el video se viraliza en redes sociales y reaviva el debate por la inseguridad.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play