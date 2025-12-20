Más de 6 minutos sin sol: el eclipse más largo del siglo ya tiene fecha y causa furor en redes sociales

El eclipse solar total más largo del siglo ya tiene fecha: será el 2 de agosto de 2027, y la oscuridad total durará más de seis minutos, un récord que no se repetirá en casi 100 años.

El fenómeno ya genera expectativa global. En redes sociales como TikTok, Instagram y X, miles de usuarios comparten videos, simulaciones y planes de viaje para presenciarlo.

Según información de Todo Noticias, el mejor lugar para observar el eclipse será Luxor, Egipto, donde el evento alcanzará su máxima duración. También podrá verse en forma total en otras partes del norte de África, Medio Oriente y el sur de Europa, incluyendo zonas como Gibraltar.

En el resto del mundo, se apreciará como eclipse parcial.

Expertos recomiendan planificar viajes con anticipación, ya que se espera una alta demanda turística en los puntos de observación privilegiados.

Además, advierten que mirar el eclipse sin protección adecuada puede causar daños irreversibles a la vista. Es obligatorio usar lentes certificados para observarlo con seguridad.

El eclipse de 2027 promete ser un evento astronómico inolvidable. La Luna cubrirá completamente al Sol, transformando el día en noche por más de seis minutos. Para muchos, será un fenómeno irrepetible en su vida.

