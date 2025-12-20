TEMAS DE HOY:
Comunidad

Valles cruceños: Derrumbe en Chorro Viejo paraliza ruta y genera pérdidas a productores

El cierre vial por derrumbes en Chorro Viejo afecta a transportistas y productores. La carga se deteriora y ya se reportan pérdidas.

Ximena Rodriguez

19/12/2025 20:51

Los recientes derrumbes en el sector de Chorro Viejo han paralizado completamente el tránsito en la ruta que conecta Santa Cruz con Cochabamba, dejando a decenas de transportistas varados bajo condiciones críticas.

La interrupción de esta vía estratégica ya genera severas pérdidas para los productores de los Valles Cruceños, cuyas cargas comienzan a deteriorarse sin posibilidad de entrega.

En medio de una jornada con altas temperaturas, se reportó la muerte de más de 80 pollos dentro de un camión repartidor, debido al encierro prolongado y la falta de ventilación. La carga completa, compuesta por 210 cajas, fue declarada como pérdida total. Estaba destinada a mercados del occidente del país.

La situación también afecta a productores de frutas y verduras. Sandías, ciruelas, duraznos y frutillas almacenadas en camiones presentan ya signos visibles de descomposición, generando preocupación por el impacto económico directo en zonas productivas.

Ruta estratégica paralizada

La carretera afectada es una de las principales vías de conexión entre el oriente y occidente del país, clave para el comercio interdepartamental. Transportistas y productores reclaman una solución inmediata que permita restablecer el tránsito y evitar mayores pérdidas.

 

