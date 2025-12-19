TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce Triple crimen Abapó

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Asofin aplicará diferimiento de créditos y soluciones a medida para sus prestatarios

Las entidades de microfinanzas confirman que cumplirán estrictamente con el DS 5503 para aliviar la carga de sus prestatarios. Asofin pondrá especial énfasis en soluciones viables para micro y pequeños empresarios que enfrentan dificultades financieras.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/12/2025 10:28

Escuchar esta nota

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin) informó que sus entidades asociadas darán estricto cumplimiento a las disposiciones del Decreto Supremo 5503, que establece medidas de necesidad y urgencia para la estabilización económica, financiera y social del país.

A través de un comunicado, Asofin precisó que el régimen de diferimiento será aplicado conforme a la normativa reglamentaria que emita la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tal como establece el artículo 65 del decreto supremo, garantizando el alivio financiero en favor de los prestatarios y resguardando la estabilidad y solvencia del sistema financiero.

La entidad anunció además que pondrá a disposición de sus prestatarios, en especial de los micro y pequeños empresarios, distintas alternativas en todos sus puntos de atención financiera, con el objetivo de que puedan encontrar soluciones viables a sus situaciones particulares y reactivar sus economías personales, familiares y empresariales.

Asofin reafirmó su compromiso de continuar apoyando a los clientes de sus entidades asociadas, para que puedan desarrollar sus actividades sin interrupciones y regularizar sus obligaciones financieras, en el marco de una intermediación responsable y el respeto a los derechos de los consumidores financieros.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD