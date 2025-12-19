Asofin aplicará diferimiento de créditos y soluciones a medida para sus prestatarios

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin) informó que sus entidades asociadas darán estricto cumplimiento a las disposiciones del Decreto Supremo 5503, que establece medidas de necesidad y urgencia para la estabilización económica, financiera y social del país.

A través de un comunicado, Asofin precisó que el régimen de diferimiento será aplicado conforme a la normativa reglamentaria que emita la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tal como establece el artículo 65 del decreto supremo, garantizando el alivio financiero en favor de los prestatarios y resguardando la estabilidad y solvencia del sistema financiero.

La entidad anunció además que pondrá a disposición de sus prestatarios, en especial de los micro y pequeños empresarios, distintas alternativas en todos sus puntos de atención financiera, con el objetivo de que puedan encontrar soluciones viables a sus situaciones particulares y reactivar sus economías personales, familiares y empresariales.

Asofin reafirmó su compromiso de continuar apoyando a los clientes de sus entidades asociadas, para que puedan desarrollar sus actividades sin interrupciones y regularizar sus obligaciones financieras, en el marco de una intermediación responsable y el respeto a los derechos de los consumidores financieros.

