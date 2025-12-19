¿Quiénes deben recibir su aguinaldo hasta este viernes 19 de diciembre? Te lo contamos

Este viernes 19 de diciembre de 2025, los servidores públicos de Bolivia deben recibir el pago de su aguinaldo, según lo establecido por el Ministerio de Trabajo en el Instructivo DGTHSO Nº 0119/2025. La medida se adelanta un día respecto al sector privado, cuyo plazo límite es el sábado 20, debido a que este día no es hábil administrativamente para el Estado.

La normativa busca garantizar que los funcionarios públicos puedan contar con el beneficio antes del fin de semana, evitando retrasos en el desembolso.

Tres puntos claves del instructivo:

Plazo Fatal: Todas las entidades públicas, incluidas ministerios, gobernaciones, alcaldías y organismos descentralizados, deben realizar los pagos hasta las 23:59 del viernes 19 de diciembre. Prohibiciones: El aguinaldo debe pagarse íntegramente en efectivo; queda estrictamente prohibido entregarlo en canastones, vales u otros productos, o hacer descuentos sobre el monto. Fiscalización: Las instituciones están obligadas a presentar las planillas de pago ante el Ministerio de Trabajo hasta el 30 de diciembre, como parte del control y certificación del cumplimiento.

El instructivo establece que cualquier retraso o incumplimiento puede derivar en el pago doble del aguinaldo a favor del trabajador, además de procesos administrativos que serán supervisados por la Autoridad Sumariante de cada entidad.

Con este procedimiento, el Estado busca reiterar su compromiso de cumplir con los derechos laborales y garantizar que los servidores públicos accedan a su aguinaldo en tiempo y forma, evitando contratiempos a fin de año.

