Video impactante: un auto es tragado por la tierra en segundos

El vehículo desapareció repentinamente después de que el suelo de un estacionamiento en Ghatkopar, Mumbai, cediera durante un fuerte temporal de lluvias.

El vehículo quedó atrapado en un cráter que se abrió de manera inesperada, generando sorpresa y preocupación entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Según informes locales, el lugar donde ocurrió el incidente era un antiguo pozo que había sido rellenado, lo que habría contribuido al colapso del terreno.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el automóvil sufrió daños irreparables y fue declarado pérdida total. La remoción del vehículo requirió varias horas de trabajo y el uso de un guindaste especializado.

Aunque el suceso ocurrió en 2021, esta semana volvió a generar repercusión en redes sociales, recordando los riesgos que representan las áreas construidas sobre terrenos inestables, especialmente durante temporadas de lluvias intensas en ciudades como Mumbai.

