Gobernador Camacho suspende viaje por riesgo de lluvias e inundaciones en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció este viernes que suspendió el viaje al extranjero que tenía previsto realizar por motivos de salud, ante la alerta por posibles lluvias e inundaciones en el departamento.

A través de un mensaje en redes sociales, Camacho indicó que el Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi) advirtió sobre un aumento de precipitaciones hacia fin de año, motivo por el cual decidió priorizar la atención de emergencias.

“Yo mismo acabo de suspender un viaje relacionado a mi salud y he pedido a todos los funcionarios de la Gobernación que no tomen vacación alguna”, expresó.

La autoridad también pidió a la población que ante cualquier emergencia se comunique al 800-148139, línea habilitada por el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

Camacho había solicitado permiso para salir del país entre el 25 de diciembre y el 5 de enero de 2026, periodo en el que la Asamblea Legislativa Departamental designó al asambleísta Zvonko Matkovic como autoridad en suplencia temporal.

