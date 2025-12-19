TEMAS DE HOY:
Política

ALD posesiona a Zvonko Matkovic como gobernador en suplencia temporal

Matkovic, que prestó su juramento ante la ALD, asumirá el rol de gobernador en suplencia temporal desde el 25 de diciembre hasta el 05 de enero 2026.

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/12/2025 13:54

El asambleísta Zvonko Matkovic fue posesionado este viernes como gobernador en suplencia temporal de Santa Cruz, ante el permiso solicitado por el gobernador Luis Fernando Camacho para viajar con el fin de recibir atención médica.

La posesión se realizó durante una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), donde la asambleísta secretaria Yelly Baldivieso fue la encargada de tomar juramento a Matkovic, quien asumirá el cargo de gobernador en suplencia temporal desde el 25 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026.

Ya tomé juramentó, asumo a partir del 25 de diciembre, como dice la norma él gobernador Camacho se ausentará por cuestiones de salud y al haber recibido la solicitud de vacaciones del vicegobernador Mario Aguilera, la ALD me delegó la responsabilidad y acompañaré al gobernador en todos los pendientes”, indicó Matkovic.

Dijo que su trabajo se centrará en dar continuidad a la atención de la emergencia por inundaciones y riadas, ‘aprovechando las buenas relaciones con el gobierno central’.

 

 

 

