Dolor y luto tras la riada que golpeó varias comunidades en Santa Cruz

La lluvia no dio tregua. En Santa Cruz, el agua descendió con una fuerza imparable y dejó a su paso dolor, luto y silencio. Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días provocaron riadas e inundaciones que golpearon duramente a municipios como El Torno, Warnes y Colpa Bélgica, transformándolos en territorios marcados por la tragedia.

Testimonios desgarradores reflejan la magnitud del desastre. Vecinos relatan la pérdida de familiares arrastrados por el caudal, mientras otras personas continúan desaparecidas.

“Perdí a mi padre, a mi hermano y mi madre aún no aparece”, contó uno de los afectados, quien además logró salvar a una niña de ocho años en medio de la emergencia.

Las riadas arrasaron con viviendas, dejando casas cubiertas por hasta tres metros de lodo, haciéndolas prácticamente inhabitables. Caminos quedaron destruidos, obligando a la población a utilizar desvíos improvisados como única vía para llegar a sus familiares o recibir ayuda.

Asimismo, cultivos y plantaciones de cítricos quedaron sepultados bajo arena y agua, afectando gravemente el sustento de las comunidades.

Cientos de familias se quedaron sin hogar y apenas pudieron rescatar algunas pertenencias entre el barro. “No nos dio tiempo de salvar nada, todo quedó bajo el agua”, relataron madres que hoy permanecen con sus hijos fuera de sus viviendas.

Mientras tanto, el trabajo de emergencia no se detiene. Bomberos, Defensa Civil, Policía, personal de salud, autoridades municipales y voluntarios continúan con las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria, ingresando incluso a las comunidades más alejadas como Jardín de la Delicia, Surutú, Nueva Palestina, Cafetalcito y La Calera.

La emergencia sigue activa y las condiciones climáticas mantienen en alerta a toda la región, mientras las familias afectadas esperan ayuda y respuestas en medio de una de las peores tragedias provocadas por las lluvias en el departamento.

Mira la programación en Red Uno Play