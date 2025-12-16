“Lo golpearon con una piedra hasta matarlo”: hallan a un hombre sin vida cerca de un parque en El Alto

Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este lunes cerca de un parque infantil en la zona Villa Tunari Anexo, en la ciudad de El Alto. Vecinos y testigos afirman que la víctima murió tras ser brutalmente golpeada con una piedra en la cabeza.

De acuerdo con el relato de los vecinos, el cuerpo fue encontrado en inmediaciones del parque, lo que generó alarma y consternación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que no se trata de un hecho aislado.

“Lo golpearon con una piedra, entonces nuestra preocupación como vecinos es enorme, porque este no es el primer caso que se registra aquí. No hay seguridad y no sabemos qué hacen las autoridades”, manifestó un vecino de la zona.

Los vecinos denunciaron que la inseguridad se incrementa, especialmente durante las noches, y señalaron la presencia de bebedores consuetudinarios en el parque, situación que afirman estaría relacionada con la existencia de licorerías cercanas.

“Caminamos temprano, porque por la noche ya no se puede transitar. Beben mucho y aquí cerca hay licorerías que fomentan estas situaciones”, indicó otra vecina.

Ante este hecho, los vecinos demandaron mayor presencia policial, el cierre de licorerías en la zona y acciones concretas por parte de las autoridades para evitar nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad de las familias del sector.

