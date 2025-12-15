Aprehenden al enamorado de la joven hallada muerta y con signos de violencia dentro de un minibús

El comandante departamental de Potosí, coronel Mirko Bustos, confirmó este lunes a Red Uno, la aprehensión del enamorado de la joven de 20 años que fue encontrada sin vida y con evidentes signos de violencia al interior de un minibús abandonado y desmantelado, en el departamento de Potosí.

De acuerdo con el informe policial, el sujeto fue identificado como el principal implicado en el caso, luego de que las investigaciones determinaran que fue una de las últimas personas vistas con la víctima, días antes de su fallecimiento.

La joven fue vista por última vez el pasado 5 de diciembre caminando con tres sujetos, uno de ellos era su enamorado. La Policía informó que, tras la aprehensión, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinó enviarlo a la cárcel con detención preventiva.

Respecto a los otros dos jóvenes que también fueron arrestados, ellos recibieron medidas sustitutivas. El caso continúa en investigación bajo la tipificación de feminicidio, mientras se realizan diligencias para esclarecer completamente los hechos.

El cuerpo de la joven fue hallado tras la denuncia de comunarios del municipio de Llica, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de una mujer sin vida en un vehículo abandonado, ubicado fuera del área poblada. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital de Uyuni, donde se le practicó la autopsia médico legal.

El examen forense estableció como causa de muerte un traumatismo encéfalo craneano (TEC) cerrado, además de policontusiones, evidenciando que la víctima sufrió múltiples golpes en la cabeza y hematomas en el cuerpo, confirmando un hecho de violencia extrema.

