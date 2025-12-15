TEMAS DE HOY:
Internacional

Héroe anónimo ya tiene nombre: Ahmed al Ahmed enfrentó a un atacante y salvó vidas

Ahmed al Ahmed, de 43 años, desarmó a uno de los atacantes durante el atentado en Bondi Beach. Recibió dos disparos y permanece internado, mientras autoridades destacan su valentía.

Silvia Sanchez

15/12/2025 10:44

Australia

El héroe anónimo del ataque en Bondi Beach ya tiene nombre. Se trata de Ahmed al Ahmed, de 43 años, el hombre que logró arrebatar el rifle a uno de los terroristas, en un acto de valentía que, según las autoridades, evitó una tragedia aún mayor.

Una cadena de televisión australiana identificó al protagonista de un video viral, en el que se observa cómo Ahmed enfrenta al atacante y consigue desarmarlo, pese al enorme riesgo personal. El atentado ocurrido este fin de semana dejó al menos 16 personas fallecidas.

Durante el enfrentamiento, Ahmed recibió dos impactos de bala y actualmente se encuentra internado y siendo intervenido quirúrgicamente, recuperándose de las heridas.

Ahmed es un héroe de la vida real”, afirmó el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien lo visitó en el hospital y compartió un mensaje público destacando su acción.

“Su increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas cuando desarmó a un terrorista, a pesar del enorme riesgo personal”, escribió Minns.

“Fue un honor pasar tiempo con él y transmitirle el agradecimiento de la gente. No cabe duda de que se hubieran perdido más vidas de no ser por su valor desinteresado”.

El nombre de Ahmed al Ahmed ya es reconocido en Australia como símbolo de coraje y solidaridad, en medio de uno de los episodios más violentos vividos recientemente en el país.

