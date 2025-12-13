La moda de piscina cambia: así serán los trajes de baño tendencia en el verano 2026

La moda de los trajes de baño se prepara para un giro significativo de cara al verano 2026. Según diseñadores y especialistas del sector, las mallas clásicas comienzan a quedar en segundo plano para dar paso a propuestas más flexibles, funcionales y alineadas con los nuevos hábitos de consumo.

Las tendencias ya no giran solo en torno al color o la estética. Ahora el foco está puesto en la comodidad, la adaptabilidad y la posibilidad de usar las prendas en distintos contextos. En especial en los trajes de baño femeninos, se priorizan diseños que acompañen distintos tipos de cuerpos y estilos de vida, dejando atrás modelos rígidos y poco inclusivos.

Desde hace varios años, las marcas de moda de verano vienen revisando sus colecciones. Las críticas por la falta de talles, la escasa representación corporal y los diseños pensados para un único ideal estético impulsaron un cambio de enfoque.

Los trajes de baño que serán tendencia en el verano 2026

Estas transformaciones quedaron reflejadas en grandes eventos, donde diseñadores de distintos rubros debatieron sobre las tendencias que marcarán el 2026. En el segmento de moda de playa, surgieron algunas claves claras.

Sets versátiles y transformables

La gran apuesta del verano 2026 serán los sets de dos piezas con el mismo estampado, que pueden usarse como bikini o transformarse en malla enteriza mediante sistemas de unión. Esta versatilidad permite adaptar la prenda a distintos momentos sin resignar estilo.

Texturas protagonistas

Las mallas lisas empiezan a quedar atrás. Ganan protagonismo las texturas: tejidos con relieve, frunces, canalé y combinaciones de materiales que aportan interés visual y mejor ajuste al cuerpo.

Paleta de colores más suave

Los tonos que se impondrán incluyen:

Pistacho

Rosa suave

Amarillo claro

Gamas neutras

Estos colores contrastan con los tonos oscuros y saturados de temporadas anteriores y aportan frescura y luminosidad.

Otras prendas y accesorios que se verán en el verano 2026

Las tendencias no se limitan a los trajes de baño. En playas y destinos turísticos también se impondrán:

Cofias y gorros tejidos al crochet, junto con pañuelos para la cabeza, como complemento estético y funcional.

Mallas enterizas usadas como bodies, combinadas con shorts, faldas o pantalones livianos, ideales para pasar de la playa a una salida informal.

Faldas con bolsillos, una respuesta directa a una demanda histórica: sumar practicidad sin resignar diseño.

El verano 2026 marcará un punto de inflexión en la moda de playa: menos rigidez, más opciones y prendas pensadas para usarse de verdad. La tendencia apunta a diseños que acompañen el cuerpo, la comodidad y el movimiento, reflejando una industria que empieza a escuchar más a quienes la visten.

