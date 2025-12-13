Abraham Quintanilla, padre y mentor de Selena, pierde la vida a los 86 años

Abraham Quintanilla, padre de la legendaria cantante Selena Quintanilla, falleció este 13 de diciembre a los 86 años, según confirmó su hijo, el músico y productor A.B. Quintanilla, a través de Instagram.

“Con gran dolor les hago saber que mi papá murió hoy”, escribió A.B., acompañado de una fotografía de su progenitor y la canción Cien Años, de Pedro Infante. Por el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento ni los detalles sobre los servicios funerarios y homenajes.

La noticia generó inmediatas reacciones en redes sociales, donde seguidores de Selena y la industria musical destacaron el legado de Abraham en la música tejana y su constante apoyo a la carrera artística de su familia.

Quién fue Abraham Quintanilla

Abraham Quintanilla fue una figura central en la historia de la música tejana y en la trayectoria de Selena, conocida como La Reina del Tex‑Mex. Fue padre, representante y mentor de la cantante, además de fundador del grupo familiar ‘Selena y Los Dinos’, en el que también participaron sus hijos A.B. y Suzette.

Como compositor, productor y cantante, Abraham desempeñó además el papel de productor ejecutivo en la película biográfica de 1997 sobre Selena, protagonizada por Jennifer Lopez.

Durante las últimas décadas, se mantuvo activo en homenajes y proyectos relacionados con Selena, incluyendo documentales, álbumes y tributos en festivales, reforzando su legado y el de la icónica cantante en la cultura latinoamericana.

