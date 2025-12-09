TEMAS DE HOY:
Menor abusada Incendio en La Paz tensión en Cotapachi

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espectáculos

¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación

La cantante y el exfutbolista han dejado atrás los roces de su separación y hoy mantienen una comunicación directa.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/12/2025 21:51

Mundo

Escuchar esta nota

Tras años de tensión y comunicación complicada tras su separación, Shakira y Gerard Piqué mantienen ahora una relación más práctica y estable, enfocada exclusivamente en el bienestar de sus hijos.

Según información, Tonino, hermano de la cantante, ya no actúa como intermediario entre ambos y hoy la expareja conversa directamente, principalmente por WhatsApp, sin discusiones ni confrontaciones.

La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos", indicó. 

Este cambio se evidenció en recientes declaraciones de Shakira, quien destacó la disciplina como un valor fundamental dentro de su familia y reconoció que Piqué también contribuye a ese proceso.

La artista señaló que tanto en la música como en los estudios de sus hijos, la disciplina “es innegociable”, un comentario que reflejó el nuevo clima de respeto entre ambos.

La situación actual contrasta con los primeros meses de 2025, cuando Shakira se mudó a Miami para retomar su vida profesional mientras Piqué viajaba con frecuencia a Estados Unidos para convivir con sus hijos. En ese periodo, su comunicación era más tensa y requería mayor mediación para mantener la calma entre ambas partes.

El cambio habría comenzado en agosto de 2023, cuando se supo que, pese a la presión mediática, ambos estaban cumpliendo rigurosamente el acuerdo de custodia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD