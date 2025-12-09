¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación

Tras años de tensión y comunicación complicada tras su separación, Shakira y Gerard Piqué mantienen ahora una relación más práctica y estable, enfocada exclusivamente en el bienestar de sus hijos.

Según información, Tonino, hermano de la cantante, ya no actúa como intermediario entre ambos y hoy la expareja conversa directamente, principalmente por WhatsApp, sin discusiones ni confrontaciones.

" La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos", indicó.

Este cambio se evidenció en recientes declaraciones de Shakira, quien destacó la disciplina como un valor fundamental dentro de su familia y reconoció que Piqué también contribuye a ese proceso.

La artista señaló que tanto en la música como en los estudios de sus hijos, la disciplina “es innegociable”, un comentario que reflejó el nuevo clima de respeto entre ambos.

La situación actual contrasta con los primeros meses de 2025, cuando Shakira se mudó a Miami para retomar su vida profesional mientras Piqué viajaba con frecuencia a Estados Unidos para convivir con sus hijos. En ese periodo, su comunicación era más tensa y requería mayor mediación para mantener la calma entre ambas partes.

El cambio habría comenzado en agosto de 2023, cuando se supo que, pese a la presión mediática, ambos estaban cumpliendo rigurosamente el acuerdo de custodia.

