La inesperada publicación de un albañil se vuelve viral: "Respeten los rangos"

Una joven compartió en redes el estado de WhatsApp de su constructor, quien mostró su trabajo en el baño con un mensaje de orgullo y generó miles de reacciones.

Milen Saavedra

08/12/2025 19:17

Mundo

Escuchar esta nota

Una usuaria de la red social X (anteriormente conocida como Twitter) compartió la divertida y sorprendente publicación de WhatsApp de la persona que estaba realizando trabajos de construcción en su casa, desatando una oleada de reacciones positivas en internet.

La joven relató en su cuenta la anécdota: "El albañil subió a los estados una foto de su trabajo en mi baño con un 'respeten los rangos' jajaja".

El trabajador, en un acto de evidente orgullo por la calidad de su labor, subió una imagen del baño que estaba remodelando, acompañada de la contundente frase: "Respeten los rangos", publica el portal TN.

La captura de pantalla del estado de WhatsApp se hizo viral rápidamente, acumulando más de 453 mil visualizaciones y 43 mil "me gusta". Los usuarios celebraron el mensaje del constructor, interpretándolo como un sello de garantía y satisfacción por su oficio con frases como "Buenísimo, quiere decir que está orgulloso de cómo le quedó el trabajo, es la mejor garantía que podías pedir", "Felicítalo, trabaja muy bien" o "Un genio".

La historia resonó entre usuarios de distintas partes del mundo, destacando el orgullo por el trabajo bien hecho, sin importar el oficio.

 

 

