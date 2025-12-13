Asesinan a un condenado por abuso y asesinato infantil horas después de salir de prisión

João Ferreira da Silva, un hombre condenado por abusar sexualmente y asesinar a un niño de 9 años, fue ejecutado a plena luz del día en la ciudad brasileña de Sinop, en el estado de Mato Grosso, apenas un día después de haber recuperado la libertad tras pasar dos décadas en prisión.

El crimen ocurrió frente a una posada y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos hombres, con el rostro cubierto con gorras y tapabocas, se acercan a Ferreira da Silva, lo empujan y uno de ellos le dispara en reiteradas ocasiones, mientras el otro le brinda cobertura. La víctima cae sobre la vereda y los atacantes huyen del lugar.

La investigación

Tras el ataque, efectivos policiales acordonaron la zona y hallaron al menos tres casquillos de bala. Las autoridades iniciaron un operativo para identificar a los autores del homicidio y determinar el móvil del crimen.

Los investigadores analizan si el asesinato está directamente vinculado con la reciente salida de prisión de Ferreira da Silva y si se trató de un acto de venganza.

El crimen que conmocionó a Sinop

João Ferreira da Silva había sido condenado por el asesinato de Bruno Aparecido dos Santos, un niño de 9 años, ocurrido el 28 de octubre de 2005.

Según la investigación, el entonces albañil atrajo al menor a una casa en construcción, donde lo golpeó, abusó sexualmente y finalmente lo asesinó. Luego enterró el cuerpo cerca del lugar. La desaparición del niño fue denunciada ese mismo día, lo que activó una intensa búsqueda.

Diez días después, Ferreira da Silva fue detenido tras intentar atacar a otro menor. En la obra donde trabajaba, la Policía halló elementos que lo vinculaban directamente con el crimen, como canicas que pertenecían al niño. El acusado confesó el hecho y señaló el lugar donde había enterrado el cuerpo.

La indignación social fue tal que unas 500 personas intentaron ingresar a la comisaría para lincharlo, lo que obligó a su traslado a Cuiabá. Allí logró escapar momentáneamente, pero fue recapturado horas después en una terminal de buses.

Un final violento tras años de condena

En 2008, Ferreira da Silva fue condenado a 42 años de prisión por el asesinato de Bruno y a otros 10 años por atentado al pudor contra un segundo niño. Aunque inicialmente confesó los hechos, luego declaró ante la Justicia que “no recordaba si era o no el autor”.

Su asesinato, ocurrido menos de 24 horas después de haber salido de la cárcel, reavivó el dolor y la indignación en la comunidad de Sinop.

La Policía continúa investigando quiénes fueron los responsables del crimen y si se trató de una venganza vinculada al caso que marcó a la ciudad hace casi dos décadas.

