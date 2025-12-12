Shock en redes: murió Mary Magdalene, la influencer conocida por sus cirugías extremas

La influencer Mary Magdalene, famosa por sus cirugías extremas y su actividad en redes, fue hallada muerta tras caer desde el noveno piso del edificio Patong Tower, en Phuket (Tailandia). Tenía 33 años. Su nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, y se había registrado en el hotel el 9 de diciembre para una estadía de una noche.

Pocas horas después de subir a su habitación, personal del edificio encontró su cuerpo en el estacionamiento alrededor de la 1:30 p.m., informó el capitán Channarong Prakongkuea de la policía de Patong. Los restos fueron trasladados al Hospital Vachira Phuket para una autopsia.

Un último posteo inquietante y un cambio de usuario que alarmó a sus fans

La creadora de contenido manejaba dos cuentas de Instagram: una para su arte y otra para su vida diaria. En uno de sus últimos posteos escribió:

“Alguien que me quiera por favor”, una frase que en su momento parecía parte de su estilo críptico, pero que hoy adquiere un tono mucho más oscuro.

Luego, realizó un gesto que dejó a todos desconcertados: cambió su usuario de @mary853magdalene a “MaryMagdaleneDied” (“Mary Magdalena murió”).

También publicó un meme de la escena final de The Truman Show, cuando Jim Carrey se despide haciendo una reverencia: “Y en caso de que no los vea, buenas tardes, buenas noches y buenas noches”.

Ese post estuvo acompañado por una foto suya de la infancia, antes de cualquier cirugía.

Horas después, medios británicos como The Sun y Daily Mail confirmaron su muerte.

Su identidad se mantuvo inicialmente en reserva bajo la descripción de “turista fallecida tras caer de un noveno piso”, mientras las autoridades notificaban a su familia.

Su hermano, Iván Jarvis Gongora, publicó un mensaje desgarrador:

“Desearía haber pasado más tiempo contigo. Eras tan graciosa y creativa. Te amo muchísimo. Ojalá las cosas fueran diferentes. Gracias por todo, hermanita”.

La vida turbulenta de Mary Magdalene

Mary acumulaba más de medio millón de seguidores. Comenzó en OnlyFans, donde monetizó su fama por cirugías extremas, y luego se volcó al arte como escultora y pintora.

En una entrevista con el podcast No Jumper, contó que creció en una familia religiosa estricta, donde incluso le prohibían ver Disney. A los 12 años se rebeló, comenzó a consumir drogas y llevó —según sus palabras— una vida “salvaje y peligrosa”.

A los 17 empezó a trabajar como stripper y más tarde como acompañante sexual.

Su transformación física —que para muchos fue símbolo de exceso y para otros una forma de expresión personal— se convirtió en su marca en Internet.

Cirugías extremas: una espiral sin freno

A los 21 años, se realizó su primer aumento de senos en México con un dentista, no un cirujano, y el procedimiento salió mal. Desde entonces inició una cadena de intervenciones:

levantamiento de cejas

liposucción en rostro y cuerpo

múltiples rinoplastias

carillas

cirugía “ojos de gato”

inyecciones de glúteos

modificaciones en labios y rostro

En 2018 se sometió a una cirugía para modificar su vagina. “Casi muero, recibí dos transfusiones y quedé desfigurada”, contó. Aun así, se operó nuevamente.

Muchas de sus cirugías eran ilegales, según ella misma admitía, y viajaba constantemente para realizarlas.

En 2023, uno de sus implantes 38J explotó, dejándola temporalmente con un solo pecho. También confesó que rellenaba sus expansores con solución salina para aumentar su tamaño “lo más posible”.

En 2025, casi quedó ciega tras tatuarse los globos oculares de azul y amarillo.

En varias publicaciones expresó su deseo de volver a una apariencia más natural.

En 2023 escribió:

“Esto ya no es una aventura divertida. Es agotador. Me consume tiempo, dinero, energía, salud… y termino hundiéndome en un agujero muy caro del que no puedo salir”.

