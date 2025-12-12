Francia insta a Rusia a dar "el paso definitivo" hacia la paz en Ucrania

París, 12 dic

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este viernes que la paz en Ucrania está "al alcance de la mano" y que ahora le toca a Rusia "dar el paso definitivo" para acabar con la guerra que se encamina a sus cuatro años de duración.

"La paz está ahora al alcance de la mano. El presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski ha demostrado durante los últimos nueve meses su voluntad de crear las condiciones para la paz: una paz justa y duradera, no una capitulación. Ahora le toca a (su homólogo ruso) Vladímir Putin dar el paso definitivo y poner fin a esta guerra imperialista y colonial", afirmó Barrot en declaraciones a Franceinfo.

El jefe de la diplomacia francesa mantuvo que, en todo caso, "corresponde a los ucranianos, y solo a ellos, tomar decisiones sobre su territorio", mientras continúan las negociaciones, en particular sobre concesiones territoriales, para poner fin a la guerra con Rusia.

Por su parte, el presidente ucraniano dijo este jueves haber recibido de parte de la Casa Blanca un plan de garantías de seguridad para Ucrania, que revisará con su equipo y que devolverá añadiendo sus propias propuestas en unos días.

Según afirmó la víspera al diario Le Monde Mijailo Podoliak, asesor de Zelenski y negociador ucraniano, Ucrania estaría dispuesta a aceptar una zona desmilitarizada en el Donbás, a condición de que la retirada de las fuerzas ucranianas conlleve también la reciprocidad de rusas de la actual línea del frente.

Una treintena de líderes de la llamada Coalición de Voluntarios se reunieron ayer por videoconferencia para analizar la situación en la que se encuentra el plan de paz liderado por Estados Unidos, en un momento decisivo para Ucrania y para la seguridad en Europa.

La Casa Blanca no descartó este jueves la participación de representantes estadounidenses en una reunión que supuestamente está prevista este sábado en París entre diplomáticos ucranianos y europeos sobre el plan de paz para Ucrania, aunque Francia aún no ha confirmado ese encuentro.

Washington subrayó que debería constatar antes de supuesto encuentro que dichas conversaciones serían significativas. EFE

cat/jgb

Mira la programación en Red Uno Play