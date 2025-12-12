Un menor de edad que aparentemente estaba aprendiendo a conducir terminó protagonizando un accidente tan insólito como viral. Al perder el control del vehículo, chocó contra un poste y el auto —un deportivo rojo— quedó suspendido entre cables, prácticamente “colgado” en el aire.

El hecho ocurrió en la zona de Villas, en Ensenada, Baja California (México), donde los vecinos no podían creer lo que veían. Las primeras imágenes mostraban el auto recargado sobre el poste, en una posición tan extraña que muchos en redes lo bautizaron como el “auto modo Spiderman”.

Autoridades confirmaron que no hubo lesionados de gravedad, aunque el impacto generó una gran movilización y una ola de comentarios y memes en internet. Mientras tanto, decenas de curiosos se acercaron para grabar la escena y compartirla en redes sociales.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play