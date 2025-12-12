La NASA compartió impresionante imagen de fenómeno en el cielo: ¿Qué son?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) capturó la atención mundial al compartir una impresionante imagen de un fenómeno atmosférico catalogado como uno de los más difíciles y menos comprendidos de observar en la Tierra.

Se trata de los "Duendes Rojos" (Red Sprites) o Espectros, breves y elusivos destellos eléctricos que ocurren muy por encima de las tormentas y que han sido seleccionados como la imagen de diciembre para el calendario de ciencia de la institución.

Figuras carmesí que desaparecen en un instante

A través de sus redes sociales, la NASA explicó la singularidad del evento: "¡Estás viendo uno de los fenómenos atmosféricos más difíciles de observar en la Tierra! La imagen de diciembre de nuestro calendario de Ciencia muestra duendes o espectros rojos, breves destellos eléctricos que ocurren por encima de las tormentas".

Estos fenómenos meteorológicos se manifiestan como una figura carmesí que resplandece y desaparece en la atmósfera superior en un abrir y cerrar de ojos, lo que hace extremadamente compleja su documentación.

La impresionante captura fue obtenida por el científico ciudadano Nicolas Escurat, quien logró fotografiar estos evasivos destellos eléctricos sobre el icónico castillo de Beynac, en Francia.

Al difundir el material, la NASA subraya el misterio que aún envuelve a estos eventos eléctricos y destaca la importancia de su estudio para comprender mejor la atmósfera superior de nuestro planeta. La imagen está disponible para descarga gratuita en alta calidad en el sitio oficial de la agencia espacial.

Duendes rojos sobre el castillo de Beynac. Imagen: @NASA_es

