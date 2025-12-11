Hackeo en WhatsApp: consejos de un experto para mantener tu cuenta segura

En la más reciente edición de El Mañanero 2.0, el tema central fue la seguridad digital y cómo evitar ser víctima de estafas o hackeo a través de WhatsApp. Para abordar el tema, el programa contó con la participación de Arturo Morón, experto en tecnología.

Según Morón, los métodos más comunes que utilizan los estafadores incluyen llamadas telefónicas y enlaces engañosos enviados por WhatsApp.

“Muchas veces ustedes pueden recibir una llamada… le van a decir cosas como: ‘¿Usted ha sido beneficiado con este plan?’. Supuestamente te están entregando más megas, llamadas ilimitadas y un montón de cosas. Y le dicen, le vamos a enviar un código que usted nos tiene que reenviar”, explicó Morón.

El especialista enfatizó la importancia de no compartir nunca estos códigos. “Ese código es de ustedes, no tienen que compartirlo con absolutamente nadie. La persona que le está pidiendo un código… es un tumbador, es un estafador”, advirtió.

Asimismo, recomendó medidas preventivas para proteger la cuenta de WhatsApp, como la autenticación de dos pasos y la gestión de notificaciones de seguridad. Morón detalló:

Entre otras recomendaciones, sugirió bloquear mensajes de cuentas desconocidas y proteger la dirección IP de llamadas y conexiones. Finalmente, Morón insistió en la importancia de crear contraseñas fuertes y únicas.

