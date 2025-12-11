Así puedes activar el ‘modo Grinch’ y poner en tendencia tu WhatsApp

Con la Navidad 2025 a la vuelta de la esquina, cada vez son más los usuarios que buscan darle un toque festivo a sus dispositivos y redes sociales. Aunque la imagen de Santa Claus sigue siendo la más representativa de la época, el icónico personaje verde, el Grinch, también ha ganado popularidad.

Este año, WhatsApp se suma a la tendencia con su “modo Grinch”, un conjunto de configuraciones que permite a los usuarios personalizar la aplicación con imágenes del famoso personaje navideño.

Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp

Cambiar el icono de WhatsApp Descarga una imagen del Grinch en formato PNG.

Instala Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones y configúralo como lanzador predeterminado.

Mantén presionado el icono de WhatsApp, selecciona “Editar” y elige la imagen del Grinch desde tu galería. Cambiar el fondo de pantalla de los chats Accede a los ajustes de WhatsApp a través del menú de tres puntos.

Ingresa a “Chats” y selecciona “Fondo de pantalla”.

Elige una imagen vertical del Grinch previamente guardada en tu galería. Personalizar el teclado Descarga una imagen horizontal del Grinch en formato PNG.

Abre un chat, accede a los ajustes del teclado y selecciona “Tema”.

En “Mis temas”, carga la imagen descargada.

Si tu dispositivo no permite cambiar el fondo del teclado, puedes instalar Gboard desde la Play Store para personalizarlo.

Con estas sencillas configuraciones, los usuarios podrán sumarse a la moda del “modo Grinch” y disfrutar de la Navidad con un toque verde y travieso, al estilo del personaje más famoso que odia las fiestas.

