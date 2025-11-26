WhatsApp confirmó una nueva actualización que dejará sin soporte a una serie de teléfonos que usan versiones antiguas de Android y iOS. Desde el 1 de diciembre, la aplicación ya no funcionará con normalidad en dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de software, lo que obligará a miles de usuarios a considerar un cambio de celular para seguir usando el servicio de mensajería.

La medida forma parte del proceso habitual de actualización de la plataforma, que cada cierto tiempo ajusta sus estándares para incorporar funciones más avanzadas. Como resultado, algunos modelos quedan fuera debido a limitaciones técnicas o a la falta de mantenimiento por parte de los fabricantes.

Dispositivos que pierden compatibilidad

Con la próxima actualización, WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos que operan con Android 5.1 o versiones anteriores y con iOS 11 o inferior. Esto afecta principalmente a modelos que llevan años sin recibir actualizaciones de seguridad.

Entre los equipos Android que quedarán fuera se encuentran:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

En el caso de Apple, los iPhone que ya no serán compatibles son:

iPhone 6

iPhone 6s

iPhone 7

iPhone SE (1ra generación)

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Estos teléfonos seguirán funcionando de manera normal, pero ya no podrán abrir WhatsApp ni recibir nuevas funciones o parches de seguridad. Su antigüedad impide que instalen versiones más recientes de los sistemas operativos.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

WhatsApp explica que su proceso de actualización constante requiere sistemas operativos modernos capaces de soportar funciones avanzadas, como mejoras en privacidad, nuevas herramientas de comunidad o videollamadas optimizadas. Para asegurar estabilidad y seguridad, la app se basa en frameworks que ya no son compatibles con equipos muy antiguos.

Además, estos dispositivos suelen estar desactualizados desde hace años, lo que los hace más vulnerables a ataques externos. Perder soporte también funciona como una medida de protección para los usuarios.

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Si tienes alguno de los modelos incluidos en la lista, lo ideal es tomar previsiones antes de diciembre. En la mayoría de los casos, estos dispositivos no permiten actualizar a un sistema operativo moderno, por lo que la única solución es cambiar de teléfono.

Antes de hacerlo, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats. Para eso debes ir a:

Ajustes > Chats > Copia de seguridad

Allí podrás guardar tus conversaciones en Google Drive o iCloud, según sea el caso, y luego restaurarlas en tu nuevo dispositivo.

