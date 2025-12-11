Juandy y Legacy arrasan en el escenario: ovación del jurado y casi un “knockout”

Para cerrar la primera noche de películas de Bollywood, llegó el turno de Juandy y la academia Legacy, quienes saltaron al escenario con toda la actitud para interpretar “Kalibali”, de la película Padmaavat, inspirados en el personaje de Alauddin Khilji. Su presentación llenó de alegría la pista y contagió al jurado, tanto que tres de ellos se pusieron de pie para aplaudirlos. Aun así, también recibieron algunas recomendaciones para seguir creciendo.

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien señaló ciertos momentos de inseguridad en la puesta en escena:

“Lo que no quiero ver en la final es inseguridad. A esta altura no puede haber inseguridades cuando utilizan elementos; tienen que sonar a tempo y tener seguridad escénica. Por el momento están haciendo buenas actuaciones, pero no están siendo completos. No quiero ver imprecisiones”.

La jueza Elka Meyer elogió la actitud del equipo y la ejecución general de los pasos:

“Pese a que los movimientos eran muy a tierra, estuvieron bien ejecutados. Me gustó mucho el trabajo y la actitud. Solo hubo una parte que no fue tan prolija, pero no perdió el lip sync. En general, me gustó mucho”.

Por su parte, Gabriela Zegarra no solo los felicitó, sino que se levantó para aplaudir su entrega:

“Yo solo diré que me encantó. Me pongo de pie. Saltaste increíble; yo me rendía a mitad de la coreografía”.

Para finalizar la ronda de devoluciones, Rodrigo Massa destacó la potencia de la coreografía y la calidad interpretativa del equipo:

“Creo que si los productores de la película vieran esto, estarían muy orgullosos. Un gran trabajo también de lip sync”.

Antes de despedirse, Juandy agradeció las devoluciones y aseguró que cada comentario será tomado en cuenta. También recordó que desde niño era fanático de este estilo musical, un sueño que hoy pudo vivir en el escenario.

